Aggressione in un locale a Canicattì: 17enne ferito alla testa con una bottiglia

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Momenti di tensione in un locale di Canicattì, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. L’episodio si è verificato all’interno dell’esercizio, in circostanze ancora in fase di accertamento.

Il giovane è stato soccorso e accompagnato all’ospedale “Barone Lombardo”, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie, applicando diversi punti di sutura. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non destano particolare preoccupazione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a risalire all’identità dell’autore dell’aggressione.