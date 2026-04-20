Brutale pestaggio a Porto Empedocle: due arresti

I poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato due empedoclini: A D, sono le iniziali del nome, 42 anni, ed A M, 39 anni, indagati di lesioni gravi in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. I due, assistiti dall’avvocato Teresa Alba Raguccia, mercoledì scorso avrebbero aggredito a colpi di mazza e spranga un macellaio di 50 anni, colpevole di un imprecisato “torto”. E’ stato soccorso, con prognosi di 45 giorni. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari con braccialetto elettronico. E’ indagato, ma a piede libero, un altro empedoclino di 28 anni.
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