Aldo Mucci (SGS) : “Più giudici e magistrati nelle scuole per aiutare i giovani a capire e vivere la legalità”

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“Servono più giudici e magistrati nelle scuole per aiutare i giovani a capire e vivere la legalità non come imposizione, ma come valore concreto, come base per una società libera e giusta – dichiara Mucci – In Italia esistono già diverse iniziative positive, promosse soprattutto dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e da altre istituzioni che coinvolgono studenti e insegnanti su questi temi.

Questi progetti sono utili, ma spesso rimangono frammentati, dipendenti dalla buona volontà di singole procure o sezioni ANM locali, e non raggiungono tutte le scuole in modo sistematico. Molti istituti, soprattutto in certe aree del Paese, ne restano fuori. I giovani crescono in un contesto dove a volte la “furbizia” sembra più conveniente della legalità (evasione, raccomandazioni, corruzione, bullismo, cyberbullismo, ecc.). Incontrare un magistrato in carne e ossa, che spiega il suo lavoro quotidiano, i principi costituzionali e le conseguenze reali delle scelte, ha un impatto molto più forte di una lezione teorica. La legalità non è solo “non commettere reati”, ma rispetto reciproco, merito, fiducia nelle istituzioni. Bisogna rendere questi incontri strutturali, non episodici: inserire l’educazione alla legalità con magistrati come parte obbligatoria o fortemente incentivata del curricolo di Educazione Civica – dichiara Mucci – Aumentare il numero di magistrati coinvolti (compatibilmente con il loro carico di lavoro nei tribunali, che sappiamo essere pesante). Coinvolgere anche forze dell’ordine, avvocati, notai e testimoni di giustizia per un approccio più ampio. Usare strumenti moderni: video, simulazioni di processi, dibattiti interattivi, per rendere gli incontri più vicini ai ragazzi di oggi” – conclude Mucci.