Rogo nella notte a Licata: anziana mette in salvo sé stessa, casa devastata

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Un incendio improvviso ha seminato paura nella notte nel quartiere San Paolo di Licata, dove un’abitazione è stata gravemente danneggiata dalle fiamme. Protagonista dell’episodio una donna di 85 anni che, pur vivendo da sola, è riuscita a uscire tempestivamente in strada evitando conseguenze peggiori.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3 del mattino di domenica. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: le squadre hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e impedire che si propagasse agli edifici vicini. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

L’abitazione ha subito danni molto seri ed è al momento inagibile. L’anziana, sotto shock per quanto vissuto, è stata assistita sul posto dai sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure senza rendere necessario il ricovero.

Sulle cause del rogo restano ancora diversi interrogativi: tra le piste prese in considerazione c’è quella di un possibile problema di natura elettrica.