Auto in fiamme nella notte a Cianciana: indagini in corso sulle cause

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Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica a Cianciana, dove un incendio ha colpito un’auto parcheggiata in pieno centro. Il veicolo, una Mercedes GLC Coupé, appartiene a un giovane di 26 anni residente in paese e impiegato presso le Poste.

Il rogo si è sviluppato lungo Corso Vittorio Emanuele, attirando l’attenzione di alcuni abitanti della zona che, notando fumo e fiamme, hanno immediatamente allertato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni. Presenti anche i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Cammarata, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Al momento, gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi, senza escludere quella di un gesto doloso. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio.