Ravanelli ad Agrigento: entusiasmo bianconero nella Valle dei Templi

Una serata all’insegna della passione bianconera quella vissuta ieri ad Agrigento, dove l’ex bomber della Juventus Fabrizio Ravanelli, campione d’Europa nel 1996 grazie anche al suo celebre gol nella finale di Champions League, è stato ospite d’onore dello Juve Club Valle dei Templi, presieduto da Totò Capraro.

La visita del “Penna Bianca” ha richiamato tifosi, appassionati e soci del club che hanno accolto con entusiasmo uno degli attaccanti più amati della storia juventina. L’evento si è svolto presso il Comune di Agrigento, dove Ravanelli è stato ricevuto per un momento di incontro istituzionale e di confronto con i presenti, tra foto, autografi e racconti della sua carriera.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: un mix di emozione e nostalgia, soprattutto quando l’ex numero 11 ha ricordato l’indimenticabile notte di Roma ’96, che lo consacrò nella storia della Juventus con il gol nella finale contro l’Ajax.

La serata è poi proseguita in un noto locale agrigentino, scelto dallo Juve Club per la tradizionale cena di fine anno. Un momento conviviale che ha permesso a soci e tifosi di condividere la loro passione con un vero simbolo del calcio italiano, rendendo l’evento ancora più speciale.

Una visita che rimarrà nel cuore di tutti gli juventini agrigentini e che conferma l’impegno del Juve Club Valle dei Templi nel portare ad Agrigento protagonisti autentici della storia bianconera.