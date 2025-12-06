“Motorizzazione e tangenti”: quasi 70 anni di carcere

Condividi

Visualizzazioni 140

Sentenza d’Appello al processo su presunti pagamenti di tangenti per lubrificare le pratiche della Motorizzazione di Palermo. I dettagli.

La Corte d’Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, confermando l’impianto accusatorio della Procura palermitana, ha inflitto complessivamente 69 anni e 4 mesi di carcere agli imputati, giudicati in abbreviato, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di mazzette, per pagare favori, alla Motorizzazione civile di Palermo. A 11 anni e 2 mesi di carcere (pena più severa) è stato condannato Luigi Costa, funzionario imputato di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico che ha nascosto in casa 590 mila euro in contanti dietro l’armadio della camera da letto. Per gli inquirenti sarebbe stato il prezzo della corruzione, documentata anche da intercettazioni video e audio. Poi sono stati condannati:

Giovanna Passavia, 11 anni e 2 mesi

Giuseppe Palermo, 7 anni

Rosario Rubino, 6 anni e 2 mesi

Alfredo Gioietta, 5 anni 8 mesi e 20 giorni

Maurizio Caruso, 4 anni e 2 mesi

Giuseppe Calabrese, 3 anni e 8 mesi

Domenico Rosario Antonio Crapa, 3 anni e 10 mesi

Gerlando Cracolici, 3 anni e 10 mesi

Salvatore Caravello, 3 anni 9 mesi e 10 giorni

Nicolò Bonelli, 3 anni (in appello)

Lelio Calabrese, 3 anni (in appello)

Giuseppe Gullo, 3 anni

Antonio Gelsomino, 3 anni e 6 mesi

Nadia Abitabile, 3 anni

Daniele Cammarata, 2 anni e 6 mesi

Jordan Peli, 2 anni.

Assolti:

Francesco Caponetto

Giancarlo Ferraro

Filippo Maniscalco (assolto in appello)

Michelangelo Fricano

Walter Bacile.

Le indagini della Polizia stradale, coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Vincenzo Amico e Giulia Beux, documentarono con telecamere e microspie lo scambio di denaro per agevolare collaudi, pratiche di immatricolazione, cambi d’uso e certificazioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)