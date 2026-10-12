Inchiesta su Armao, Sergio Vella davanti al gip: «Non l’ho mai conosciuto»

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L’imprenditore agrigentino Sergio Vella si è presentato al Palazzo di giustizia di Palermo per l’interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari. Nei suoi confronti la Procura ha chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che coinvolge l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

Prima di entrare in tribunale, Vella ha dichiarato di non aver mai conosciuto Armao, prendendo così posizione rispetto alle contestazioni che gli vengono mosse dagli inquirenti. L’imprenditore è pronto a rispondere alle domande dei magistrati per chiarire la propria posizione nell’indagine.

Nella stessa giornata è stata ascoltata anche Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo, medico della Samo. La professionista ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande del gip.

«Sono estranea ai fatti che mi vengono contestati. Non sono mai stata ponte tra due mondi, bensì sono sempre stata mossa con la passione e a tutela del mondo delle cure palliative», ha affermato al termine del suo intervento.