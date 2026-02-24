Cuore, tecnologia e coraggio: ad Agrigento impiantato un pacemaker senza fili a una giovane donna incinta

Condividi

Un intervento di altissimo profilo clinico e umano quello eseguito nei giorni scorsi all’Ospedale San Giovanni di Dio, dove l’équipe di Cardiologia ha portato a termine con successo l’impianto di un pacemaker miniaturizzato senza fili in una donna di appena 26 anni, alla dodicesima settimana di gravidanza. Un caso raro, delicatissimo, che ha richiesto competenza, sangue freddo e una visione clinica lungimirante.

La giovane paziente soffriva di una marcata bradicardia, responsabile di facile affaticabilità e potenzialmente pericolosa sia per la madre che per il feto. In gravidanza, l’impianto di un pacemaker rappresenta un evento estremamente raro: in Italia e nel mondo si registrano pochissimi casi.

È in questo contesto che emerge la figura del primario della Cardiologia, il dottor Giuseppe Caramanno, che ha guidato con autorevolezza e lucidità il percorso decisionale. Dopo un’attenta valutazione collegiale dei rischi e dei benefici, il primario ha optato per una soluzione altamente innovativa: l’impianto di un pacemaker leadless di ultima generazione, una tecnologia avanzata che elimina i rischi legati agli elettrocateteri e riduce al minimo le complicanze.

Una scelta non scontata, soprattutto in un caso così raro a livello internazionale, ma che testimonia la capacità del dottor Caramanno di coniugare esperienza clinica, aggiornamento scientifico e attenzione assoluta alla sicurezza della paziente.

A differenza del pacemaker tradizionale, che prevede un’incisione chirurgica e l’inserimento di elettrocateteri collegati a una batteria sottocutanea, il dispositivo leadless viene inserito direttamente nel cuore attraverso la vena giugulare o femorale. L’intervento è stato eseguito dal dottor Gerlando Pilato dell’unità operativa di Emodinamica, con già molta esperienza alle spalle. Nessuna tasca sottocutanea, nessuna cicatrice visibile, nessun filo. Un dispositivo di appena 2 grammi, lungo 2,5 centimetri, capace di garantire la stessa efficacia terapeutica con un profilo di sicurezza superiore — elemento fondamentale in una paziente in gravidanza.

L’intervento è stato eseguito con grande precisione dall’équipe specialistica dell’Unità operativa di Emodinamica, con il supporto tecnico della Medtronic, azienda leader mondiale nella produzione del micropacemaker.

Questo risultato non è frutto del caso, ma di un lavoro costante di crescita professionale e di investimento tecnologico. Sotto la guida del dottor Giuseppe Caramanno, la Cardiologia dell’ospedale agrigentino si è affermata come un punto di riferimento per innovazione e capacità di affrontare casi complessi.

Il primario ha dimostrato ancora una volta non solo eccellenza clinica, ma anche qualità umane fondamentali: ascolto, responsabilità, capacità di assumersi decisioni importanti nei momenti cruciali. In un caso così delicato, la scelta terapeutica non era solo tecnica, ma profondamente etica.

La paziente è stata dimessa dopo due giorni ed è attualmente in ottime condizioni. Sarà monitorata fino al parto e successivamente con controlli periodici.

L’intervento rappresenta un importante traguardo per la sanità agrigentina e siciliana, confermando come anche nelle realtà territoriali sia possibile raggiungere livelli di eccellenza comparabili ai grandi centri nazionali e internazionali.

Un successo che porta la firma di una squadra affiatata di primissima eccellenza che trova nel primario Giuseppe Caramanno la guida sicura e il motore di una Cardiologia moderna, coraggiosa e orientata al futuro.