Contenzioso Libero Consorzio-Amorosia che precisa

“Replico ad un recente articolo apparso a mezzo stampa in ordine al contenzioso da me avuto contro il Libero Consorzio, difeso dall’avv Rubino. Intervengo solo ad onore della verità, per sgomberare il campo dal vano e dal pretestuoso, e riportare il tema nel suo alveo più consono, quello della verità dei fatti.

L’articolo di stampa In realtà omette di dire come

il TAR abbia ritenuto cessata la materia del contendere e pienamente soddisfatte le pretese di parte ricorrente , dato che gli atti richiesti erano stati rilasciati seppur con lieve ritardo . Condanna poi i tre enti al pagamento complessivo di sole 1000€ di spese processuali, irripetibili nei confronti del sottoscritto.

Se gli enti avessero incaricato un legale per questa finta causa ,avrebbero ulteriormente aggravato le casse comunali.

Nell’interesse dell’ Erario , anche al fine di stemperare gli animi, avevo già deciso di non appellare l’ordinanza del Tribunale di Agrigento , che rispetto ma non condivido in punto di diritto .

Questo ulteriore ingiustificato contenzioso dinanzi al Tar è stato sicuramente promosso per altri scopi , diversi dal senso di giustizia.

Appare irrituale quindi alimentare mediaticamente un “caso” mai esistito ma artificiosamente creato, a cui la sentenza in commento non aggiunge nulla”.