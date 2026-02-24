Controlli sui trasporti di acqua: denunce e sequestri nell’Agrigentino

Condividi

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha intensificato i controlli sul trasporto di acqua mediante autobotti private per prevenire rischi sanitari. A Licata un 63enne è stato denunciato per aver venduto acqua non conforme, prelevata da un pozzo comunale, destinata al consumo umano senza le necessarie verifiche igienico-sanitarie. Analisi hanno rilevato batteri coliformi e concentrazioni di nitrati superiori ai limiti consentiti. A Canicattì un 33enne è stato sorpreso a scaricare acqua priva di autorizzazioni, con sanzioni per oltre 6.450 euro e il sequestro dell’autobotte. I controlli proseguiranno per tutelare la salute pubblica contro la distribuzione di acqua non sicura.