Controlli sui trasporti di acqua: denunce e sequestri nell’Agrigentino

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha intensificato i controlli sul trasporto di acqua mediante autobotti private per prevenire rischi sanitari. A Licata un 63enne è stato denunciato per aver venduto acqua non conforme, prelevata da un pozzo comunale, destinata al consumo umano senza le necessarie verifiche igienico-sanitarie. Analisi hanno rilevato batteri coliformi e concentrazioni di nitrati superiori ai limiti consentiti. A Canicattì un 33enne è stato sorpreso a scaricare acqua priva di autorizzazioni, con sanzioni per oltre 6.450 euro e il sequestro dell’autobotte. I controlli proseguiranno per tutelare la salute pubblica contro la distribuzione di acqua non sicura.
Notizie correlate
-
“Rifiuti”: 8 condanne, sanzioni per oltre 40.000 euro, 47 denunciatiCondividi Visualizzazioni 111 A seguito di indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, il Tribunale ha emesso...
-
Contenzioso Libero Consorzio-Amorosia che precisaCondividi Visualizzazioni 444 “Replico ad un recente articolo apparso a mezzo stampa in ordine al contenzioso...
-
Tragedia a Ribera, muore dopo la caduta da un albero: aperta un’inchiestaCondividi Visualizzazioni 147 Non ce l’ha fatta Maricel Nicolae Neagu, conosciuto da tutti come Marcello, l’agricoltore...