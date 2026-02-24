“Rifiuti”: 8 condanne, sanzioni per oltre 40.000 euro, 47 denunciati

Condividi

A seguito di indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, il Tribunale ha emesso 8 decreti penali di condanna per violazioni ambientali legate alla gestione illecita dei rifiuti, con sanzioni superiori a 40.000 euro. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Centro anticrimine natura, ha rivelato abbandoni e smaltimenti illegali di rifiuti, tra cui materiali pericolosi come amianto. Sono stati anche sequestrati due automezzi utilizzati per il trasporto illecito. Denunciate 47 persone all’Autorità Giudiziaria. L’operazione è parte delle azioni di contrasto al danno ambientale e ai rischi igienico-sanitari provocati dall’abbandono dei rifiuti.