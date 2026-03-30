Controlli nella movida di Agrigento: alcol a minore, denunciato un commerciante

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Verifiche serrate nel fine settimana ad Agrigento, dove le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli nei principali punti della movida cittadina. L’operazione ha portato a una denuncia e a diverse sanzioni nei confronti di alcuni esercenti.

Nel mirino dei Carabinieri è finito il gestore di un distributore automatico, risultato irregolare dopo aver consentito l’acquisto di bevande alcoliche a un ragazzo di 15 anni. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza di sistemi di controllo dell’età, rendendo possibile l’accesso agli alcolici anche ai minorenni. Per il titolare è quindi scattata la denuncia.

Contemporaneamente, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito controlli amministrativi all’interno di tre esercizi commerciali. In questo caso sono emerse alcune violazioni legate alla gestione delle attività, in particolare per la mancata esposizione delle autorizzazioni previste e delle informazioni obbligatorie in materia di alimenti e somministrazione di alcolici.

I controlli rientrano in un piano più ampio volto a garantire il rispetto delle normative e a prevenire comportamenti irregolari, soprattutto nei contesti frequentati dai più giovani durante le ore serali e notturne.