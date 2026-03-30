Sosta irregolare ad Agrigento, pioggia di multe nel weekend: oltre 80 sanzioni

Condividi

Visualizzazioni 72

Serata di controlli intensi ad Agrigento, dove la polizia locale ha messo in campo un’operazione mirata contro i parcheggi irregolari. In poche ore sono state elevate più di ottanta contravvenzioni, soprattutto nelle aree più frequentate della vita notturna.

Il monitoraggio si è concentrato nelle zone centrali e nei punti di maggiore afflusso, dove sono state riscontrate numerose violazioni del codice della strada. La situazione, in diversi casi, è apparsa fuori controllo.

Tra le infrazioni più comuni, veicoli lasciati negli spazi destinati ai ciclomotori, auto ferme sulle strisce pedonali, soste pericolose in prossimità di incroci e curve, oltre a mezzi parcheggiati sui marciapiedi, con conseguenti disagi per pedoni e automobilisti.

Le multe sono state elevate in diverse zone della città, tra cui le principali piazze e le arterie più trafficate del centro, oltre all’area di Porta di Ponte, cuore della movida cittadina.

L’intervento delle autorità punta a contrastare comportamenti scorretti sempre più diffusi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e garantire una maggiore vivibilità degli spazi urbani, soprattutto durante i fine settimana.