Ciclone Harry Causa Danni Estesi a Agrigento e Dintorni zona San Leone – video

Lungomare San Leone

Il ciclone Harry ha colpito duramente la Sicilia, portando forti venti e piogge che hanno provocato gravi danni in tutta la regione, con particolare riferimento alla provincia di Agrigento, compresa la zona di San Leone.

Danni a San Leone

A San Leone, le mareggiate hanno invaso la costa, travolgendo stabilimenti balneari e causando l’apertura di voragini sul lungomare. Il forte vento ha anche abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, con diversi veicoli danneggiati a causa dei detriti volanti. Le autorità locali hanno segnalato l’intervento degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco nelle operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.

Interventi delle Autorità

In molte zone, tra cui il centro storico di Agrigento, si sono verificati crolli di calcinacci e rami di alberi, rendendo necessaria una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine e della protezione civile. Gli interventi hanno incluso la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza di strutture danneggiate.

Situazione a Sciacca, Porto Empedocle e Licata

L’emergenza non si limita solo ad Agrigento e San Leone. Anche a Sciacca, Porto Empedocle e Licata sono stati segnalati danni significativi. Le forti piogge hanno allagato strade e abitazioni, con numerosi residenti costretti a lasciare le loro case. I vigili del fuoco sono stati impegnati a rispondere a numerose chiamate di emergenza per allagamenti e situazioni di pericolo.

La situazione rimane critica in molte aree colpite dal ciclone Harry. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione agli avvisi meteorologici e a evitare di mettersi in viaggio nelle zone più colpite fino al completo ripristino della sicurezza. Si consiglia di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali e di seguire le indicazioni delle autorità locali.

I danni subiti e la risposta alle emergenze saranno oggetto di valutazione nei giorni a venire, mentre si lavora per ripristinare la normalità in una regione già provata da condizioni atmosferiche avverse.