Agrigento piange un’altra figlia eccellente, è morta l’insegnante di danza Giusy Liberto

Da un anno ha lottato con tutte le sue forze. Il male che l’aveva colpita alla fine ha vinto.

Agrigento piange un’altra figlia illustre. E’ morta la maestra di danza Giusy Liberto, 62 anni, agrigentina, responsabile dell’Accademy Centro Danza.

Brava, concreta, sempre disponibile e allegra.

Oggi la città di Agrigento ha qualcosa in meno.

I funerali si terranno domani alle ore 15,00 nella chiesa di San Lorenzo a Monserrato, mentre la camera ardente sarà allestita al morgue dell’ospedale San Giovanni di Dio dalle 10,00 alle 12,00.

Le allieve, distrutte dal dolore, hanno scritto un pensiero. Eccolo:

Cara Maestra,

ci hai insegnato molto di più dei passi e delle coreografie: ci hai insegnato la grazia,la forza,la disciplina e la bellezza di crederci sempre.

Ogni nostro saggio iniziava con il “fiore”, la tua apertura preferita: oggi quel fiore lo portiamo nel nostro cuore, simbolo di tutto ciò che ci hai insegnato.

Ora danzi altrove, ma il tuo battito rimarrà con noi per sempre un ogni palco, in ogni saggio, in ogni coreografia.

Con infinito amore e gratitudine”.

Le tue allieve