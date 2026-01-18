Meteo avverse, il sindaco di Agrigento Miccichè dispone la chiusura delle scuole per due giorni

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 332

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, comunica alla cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per le giornate di lunedì 19 gennaio e martedì 20 gennaio, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nel territorio comunale di Agrigento.

Notizie correlate

Leave a Comment