Meteo avverse, il sindaco di Agrigento Miccichè dispone la chiusura delle scuole per due giorni

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, comunica alla cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per le giornate di lunedì 19 gennaio e martedì 20 gennaio, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nel territorio comunale di Agrigento.
