Agrigento, falso carabiniere telefona a un’86enne: “Suo figlio è stato arrestato”

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L’episodio si è verificato nel quartiere del campo sportivo, ad Agrigento. La pensionata ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine, sostenendo che il figlio fosse stato arrestato e che fosse necessario consegnare del denaro per consentirne il rilascio.

La donna, evidentemente preoccupata e convinta di trovarsi davanti a una situazione realmente grave, non avrebbe avuto modo di verificare quanto le era stato raccontato.

Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato direttamente nell’abitazione dell’anziana. A quel punto la pensionata ha consegnato circa 400 euro e alcuni oggetti preziosi, tra cui un anello d’oro.

Soltanto successivamente la donna si sarebbe resa conto di essere stata vittima di una truffa.

Sul caso sono state avviate le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio della vicenda e di individuare eventuali elementi utili all’identificazione dei truffatori.