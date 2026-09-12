Scala dei Turchi, il Comune di Realmonte diffida Terme di Geraci: chiesti 10 mila euro

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Il Comune di Realmonte ha diffidato formalmente Terme di Geraci Siculo Spa per l’utilizzo dell’immagine e della denominazione della Scala dei Turchi in una campagna pubblicitaria commerciale.

Secondo quanto accertato dall’Amministrazione, la promozione sarebbe stata diffusa online dal 22 agosto senza una preventiva autorizzazione comunale. La Polizia municipale, con il supporto del funzionario informatico dell’Ente, ha acquisito il contenuto pubblicitario con modalità di informatica forense.

La campagna sarebbe rimasta online fino all’8 settembre, raggiungendo oltre 14 commenti e 126 condivisioni. Per il Comune si sarebbe configurato uno sfruttamento commerciale non autorizzato dell’immagine e del nome del celebre monumento.

Da qui la diffida: l’Amministrazione chiede la rimozione immediata di tutti i contenuti pubblicitari collegati alla Scala dei Turchi e l’impegno a non utilizzare nuovamente immagine e denominazione del bene senza le necessarie autorizzazioni.

Il Comune ha inoltre quantificato in 10 mila euro la richiesta minima tra corrispettivo d’uso e risarcimento del danno patrimoniale, riservandosi di chiedere un eventuale maggior danno in sede giudiziaria.

Alla società sono stati concessi 24 ore per attestare la rimozione dei contenuti e sette giorni per il pagamento della somma richiesta. In caso di mancato adempimento, il Comune annuncia il ricorso alle competenti autorità giudiziarie.