Agrigento, arriva al pronto soccorso con un coltello nello zaino: denunciato un 35enne

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L’arma, lunga circa 20 centimetri, è stata scoperta dal personale sanitario del San Giovanni di Dio. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di medici e infermieri e ha sequestrato il coltello.

Un coltello lungo circa 20 centimetri nello zaino di un paziente arrivato in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici. La scoperta ha fatto scattare l’allarme al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento, dove il personale sanitario ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per verificare la situazione.

Protagonista della vicenda è un uomo di 35 anni, denunciato dalla polizia per porto di oggetti atti a offendere.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati alcuni operatori sanitari ad accorgersi della presenza dell’arma, notando che una parte del coltello fuoriusciva dallo zaino dell’uomo. Una circostanza che ha spinto medici e infermieri a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, preoccupati per la sicurezza delle persone presenti nella struttura.

Al pronto soccorso sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno individuato il trentacinquenne e recuperato il coltello.

L’arma bianca è stata sequestrata, mentre per il paziente è scattata la denuncia. Sono in corso gli accertamenti sulla vicenda.