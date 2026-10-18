Scappa dalla comunità e aggredisce i carabinieri: arrestato un 17enne

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Il minorenne, già sottoposto a una misura cautelare, è stato rintracciato lungo la strada statale 572. Dopo essersi scagliato contro i militari, è stato bloccato e trasferito in un centro di prima accoglienza.

Era fuggito dalla comunità in cui si trovava per effetto di una misura cautelare, ma la sua fuga si è conclusa lungo la strada statale 572, nel territorio di Naro. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 17 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il minorenne si sarebbe allontanato dalla struttura senza alcuna autorizzazione. Dopo la segnalazione della fuga, i militari dell’Arma hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuarlo lungo la statale. Alla vista dei carabinieri, il giovane avrebbe reagito con violenza, scagliandosi contro gli uomini in divisa. Ne è seguito l’intervento dei militari, che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Al termine delle operazioni, il diciassettenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

L’arresto è stato eseguito con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.