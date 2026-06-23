Agente morto durante un inseguimento a Milano: fermato il conducente del SUV, indagini in corso

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È stato individuato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV coinvolto nell’inseguimento che, nella serata di ieri, si è concluso con la morte dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni, originario di Mazara del Vallo. Insieme a lui è stata fermata anche un’altra persona.

L’operazione è stata condotta dalle Polizie locali di Milano e Monza, che sono riuscite a risalire al veicolo grazie a un’intensa attività investigativa svolta nelle ore successive all’incidente.

Determinante si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere comunali e dagli impianti di videosorveglianza presenti presso diverse attività commerciali della zona. Attraverso questi elementi gli investigatori hanno individuato il mezzo sospettato di essere coinvolto nella vicenda.

Sul SUV sono ora in corso accertamenti tecnici e scientifici per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se vi sia stato un contatto diretto tra il veicolo e la moto condotta dall’agente deceduto durante l’inseguimento.

A fare il punto sulle indagini è stato il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, che ha spiegato come al momento non vi siano elementi sufficienti per confermare l’eventuale urto tra i due mezzi.

L’esito delle verifiche sarà fondamentale per ricostruire quanto accaduto e per definire eventuali responsabilità nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla magistratura.