Schianto mortale nel Novarese, perde la vita la dottoressa Stefania Onolfo: era originaria di Camastra

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Profondo dolore a Camastra per la tragica scomparsa della dottoressa Stefania Onolfo, 51 anni, deceduta in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 32, nel territorio di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara.

La professionista, che da tempo si era trasferita nel Nord Italia per motivi di lavoro, era alla guida della sua Bmw Suv quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un camion nei pressi dello svincolo per Oleggio. L’impatto, avvenuto su un cavalcavia, è stato violentissimo e non le ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Bellinzago Novarese. I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.

L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara per le cure e gli accertamenti del caso.

Stefania Onolfo era una figura molto apprezzata nell’ambito sanitario. Prestava servizio presso il reparto di Cardiologia Riabilitativa del presidio ospedaliero di Somma Lombardo e operava anche nel pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate.

L’azienda sanitaria per cui lavorava ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza ai familiari, ricordandola come una professionista competente, stimata e benvoluta da colleghi e pazienti.

Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la strada statale 32 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita della dottoressa originaria di Camastra.