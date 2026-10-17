Raid vandalico contro una scuola di Agrigento, tre minorenni rischiano il processo

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Pietre contro le vetrate e danni alle zanzariere dell’istituto Castagnolo-Esseneto. Decisivo il filmato realizzato da una residente, che allertò anche la polizia.

Tre minorenni agrigentini, due ragazze e un ragazzo, rischiano di finire davanti al giudice per un raid vandalico ai danni dell’istituto comprensivo Castagnolo-Esseneto di Agrigento. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di danneggiamento e getto pericoloso di cose.

La vicenda risale all’8 marzo 2025, quando un gruppo composto da cinque giovani avrebbe preso di mira l’edificio scolastico, lanciando pietre contro la struttura e provocando la rottura di alcune vetrate e il danneggiamento delle zanzariere.

A consentire l’identificazione dei presunti responsabili sarebbe stata anche la testimonianza di una residente della zona. Insospettita dai rumori provenienti dalla scuola, la donna avrebbe preso il cellulare e ripreso quanto stava accadendo, per poi contattare la polizia e segnalare l’episodio.

Le immagini raccolte e gli accertamenti successivi hanno contribuito a ricostruire i fatti e a individuare i presunti protagonisti del danneggiamento.

La prima udienza preliminare è fissata per il 17 giugno davanti al giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo, Teresa Ciccarello, chiamato a valutare la richiesta della Procura.

Per gli altri due giovani coinvolti, entrambi maggiorenni, il procedimento giudiziario segue invece un percorso separato.