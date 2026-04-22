Pavia, omicidio di Gabriele Vaccaro, 16enne accusato di omicidio e tentato omicidio

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Una violenta lite tra giovani si è trasformata in un episodio drammatico a Pavia, dove un ragazzo di 16 anni è stato fermato con accuse pesantissime: omicidio e tentato omicidio.

La vittima è Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario della Sicilia, raggiunto da un colpo alla base del collo che ha provocato un’emorragia interna rivelatasi fatale. Durante la stessa colluttazione è rimasto ferito anche uno dei suoi amici, colpito tra addome e torace: il giovane è ricoverato al Policlinico San Matteo e, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica nell’area di parcheggio Cattaneo, a ridosso del centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, lo scontro sarebbe nato da una discussione tra due gruppi di ragazzi, degenerata rapidamente in violenza.

Nel corso dell’interrogatorio in Questura, il 16enne ha dichiarato di aver estratto un’arma da taglio dopo essere stato aggredito dalla vittima e dai suoi amici. Il giovane ha anche raccontato di essersi poi liberato dell’arma, che però non è stata ancora ritrovata nonostante le ricerche.

La posizione del ragazzo si è aggravata ulteriormente perché la ferita inflitta al secondo giovane è stata considerata dagli inquirenti potenzialmente letale, elemento che ha portato all’accusa di tentato omicidio oltre a quella di omicidio.

Il minorenne si trova ora presso l’istituto penale per minori Cesare Beccaria, dove è attesa l’udienza di convalida del fermo. Intanto, altri quattro giovani presenti al momento dei fatti – tre maggiorenni e un 17enne – sono stati denunciati per omissione di soccorso.

Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità, mentre resta centrale il nodo della possibile legittima difesa sostenuta dal 16enne.