“Droga”: assolto agrigentino di San Giovanni Gemini

A conclusione del giudizio abbreviato il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha assolto Domenico La Greca, 36 anni, di San Giovanni Gemini, autotrasportatore, imputato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’inchiesta antidroga “Idra” ruotante nella provincia di Enna. Un video, da cui non è emersa alcuna consegna di droga, ha scagionato La Greca, tacciato di essere un fornitore di crack ed eroina.
