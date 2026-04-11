Assoluzione definitiva per il maresciallo Catalani della Capitaneria di Sciacca

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Il maresciallo dell’ufficio circondariale marittimo di Sciacca, Giancarlo Catalani, è stato assolto definitivamente dalla Cassazione, dopo essere stato imputato di concussione e tentato abuso d’ufficio. In primo grado è stato condannato a 3 anni di reclusione. In Appello la sentenza è stata ribaltata, e adesso la Cassazione ha confermato l’assoluzione. Le ipotesi di reato, su presunti episodi risalenti a oltre 10 anni addietro, sono state giudicate infondate e insussistenti. Catalani avrebbe estorto circa mille euro da alcuni imprenditori locali e avrebbe tentato di abusare del suo ruolo in due controlli. La difesa, affidata all’avvocato Massimo Aloisio, ha sempre sostenuto che si trattasse di piccoli prestiti e non di richieste indebite, come condiviso dalla Corte d’Appello che ha escluso la sussistenza dei reati. Oggi l’assoluzione definitiva in Cassazione.