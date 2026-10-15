Agrigento, cambio al vertice della segreteria comunale: Anastasio si insedia al posto di Floresta

Condividi

Visualizzazioni 108

Da oggi, 15 ottobre, Mario Nunzio Anastasio è il nuovo segretario generale del Comune di Agrigento. Il sindaco Michele Sodano ha completato l’iter di nomina, scegliendo di non confermare la titolare uscente.

Nuovo segretario generale al Comune di Agrigento. Mario Nunzio Anastasio ha assunto ufficialmente l’incarico il 15 ottobre, subentrando a Maria Concetta Floresta, che ha concluso le proprie funzioni il giorno precedente.

La procedura si è sviluppata attraverso una serie di atti amministrativi firmati dal sindaco Michele Sodano. Con la determinazione sindacale numero 115 del 5 ottobre, il primo cittadino aveva individuato Anastasio come professionista idoneo a ricoprire il ruolo. Il 6 ottobre è arrivata l’assegnazione del Ministero dell’Interno, tramite l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Successivamente, la nomina è stata formalizzata con la determinazione numero 116, seguita dalla rettifica numero 117. Nella stessa giornata Anastasio ha comunicato la propria accettazione dell’incarico. Con un ulteriore provvedimento, il numero 118 del 7 ottobre, Sodano ha definito le date del passaggio di consegne: cessazione delle funzioni per Floresta il 14 ottobre e ingresso in servizio del nuovo segretario generale dal giorno successivo.

La decisione del sindaco segna un cambio rispetto alla precedente gestione amministrativa, con la scelta di affidare a una nuova figura un incarico strategico per il funzionamento dell’ente. La normativa consente al primo cittadino di procedere alla nomina entro 120 giorni dal proprio insediamento.

Il segretario generale rappresenta un riferimento essenziale per l’attività amministrativa del Comune. Tra i suoi compiti figurano l’assistenza giuridico-amministrativa agli organi istituzionali e il controllo della conformità dell’azione dell’ente alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Con l’arrivo di Mario Nunzio Anastasio si completa così un passaggio rilevante nell’organizzazione del Comune di Agrigento. Il nuovo incarico si inserisce nel percorso con cui l’amministrazione Sodano sta definendo la propria squadra e i riferimenti dirigenziali della macchina comunale.