Zona industriale Agrigento-Aragona-Favara, raffica di furti: rubati cavi in rame

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Terzo maxi furto, nell’arco di due settimane, nella zona industriale tra Agrigento, Aragona e Favara, a danno di una società di costruzioni in viale Mediterraneo. I malviventi hanno forzato un cancello, sono entrati e hanno rubato circa 2.500 chili di cavi elettrici in rame, per un danno di almeno 37 mila euro. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri di Aragona, i ladri avrebbero danneggiato l’intera linea elettrica dello stabile. Si alimenta il sospetto della presenza di una banda organizzata specializzata nei furti di rame.