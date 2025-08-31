Zio molesto, violenza sessuale su minorenne: 8 anni

Condividi

Micaela Raimondo, Gup del tribunale di Agrigento, ha condannato a 8 anni di reclusione un uomo di 26 anni di Favara accusato di violenza sessuale ai danni dei due nipoti di 13 anni.

Il giudice ha riconosciuto un vizio parziale di mente, riducendo la pena rispetto ai 14 anni chiesti dal pubblico ministero Annalisa Failla. La difesa, rappresentata dall’avvocato Annalisa Russello, aveva chiesto il vizio totale di mente e quindi l’assoluzione.

Le indagini erano partite lo scorso anno dopo intercettazioni ambientali che avevano documentato diversi episodi contestati, consumati all’interno dell’auto dell’imputato e in due abitazioni, in un caso alla presenza del figlio dell’uomo.