Zingarello si sbriciola: sopralluogo della Regione il 17 ottobre

L’assessorato regionale a Territorio e Ambiente ha raccolto il grido d’allarme dell’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento per la disastrosa situazione causata dall’erosione costiera a Zingarello, dove è in corso, in modo finora inarrestabile, un progressivo e intenso sbriciolamento della falesia. Sopralluogo dell’assessorato il prossimo 17 ottobre.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) Scuola: “ Dobbiamo dare un taglio netto alle precarietà”Condividi Visualizzazioni 86 Partiamo da un dato oggettivo: “Il numero del personale ATA assunto con contratti...
-
La Professoressa Irene Catarella nominata interlocutore referente della PATH, Pontificia Accademia di TeologiaCondividi Visualizzazioni 89 Docente di Italiano e Storia, giornalista, poetessa e scrittrice, cultore della materia di...
-
Protocollo d’intesa tra Altragricoltura e CNACondividi Visualizzazioni 100 Presso la sede della CNA Sicilia, in applicazione dell’accordo quadro nazionale sottoscritto dalla...