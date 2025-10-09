Zingarello si sbriciola: sopralluogo della Regione il 17 ottobre

Condividi

L’assessorato regionale a Territorio e Ambiente ha raccolto il grido d’allarme dell’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento per la disastrosa situazione causata dall’erosione costiera a Zingarello, dove è in corso, in modo finora inarrestabile, un progressivo e intenso sbriciolamento della falesia. Sopralluogo dell’assessorato il prossimo 17 ottobre.