Zanzare e insetti pericolosi: ciclo disinfestazione ad Agrigento

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde pubblico e Decoro urbano, Alessandro Sollano, comunicano che in merito alle attività di disinfestazione, già in corso dallo scorso 24 marzo, a partire da oggi è stato avviato un ciclo di disinfestazione straordinaria volto al contenimento e alla proliferazione di insetti pericolosi e, in particolare, relativamente alle infezioni da Virus West Nile (WNV).

Di seguito il calendario dei trattamenti:

• 7 Agosto – Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzo, Montaperto, Giardina Gallotti

• 8 Agosto – Agrigento Bassa, Agrigento Centro

• 11 Agosto – Cannatello, Zingarello, San Leone

• 12 Agosto – Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia

• 13 Agosto – Villaseta, Monserrato