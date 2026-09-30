Xydi, il Pg chiede la conferma per Porcello e Buggea: nuovo processo per Boncori e Sicilia

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Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di confermare le condanne di Angela Porcello, Giancarlo Buggea e degli altri quattro imputati nel troncone del processo “Xydi” celebrato con rito abbreviato.

Per Porcello, ex avvocato condannata in appello a 9 anni, un mese e 23 giorni per associazione mafiosa, e per Buggea, condannato a 20 anni, il Pg ha sollecitato il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi. Se la Suprema Corte dovesse accogliere questa impostazione, le pene diventerebbero definitive. Per Porcello, attualmente ai domiciliari, si aprirebbe quindi la possibilità del ritorno in carcere per scontare la parte residua della condanna.

Diversa la richiesta per Luigi Boncori e Giuseppe Sicilia. Per il primo, condannato a 20 anni, e per il secondo, condannato a 18 anni e 8 mesi, il procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello. In caso di accoglimento, entrambi dovrebbero affrontare un nuovo giudizio limitatamente agli aspetti indicati dalla Cassazione.

Per gli altri imputati il Pg ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi: 17 anni e 4 mesi per Gregorio Lombardo, 8 anni e 5 mesi per Diego Emanuele Cigna, 8 anni per Calogero Paceco e 3 anni e 4 mesi per il poliziotto Giuseppe D’Andrea.

La decisione della Suprema Corte è attesa in serata e potrebbe segnare un passaggio decisivo per uno dei procedimenti più importanti scaturiti dall’inchiesta “Xydi”, che nel 2021 portò alla luce il riassetto della criminalità organizzata nel territorio di Canicattì e i rapporti tra Cosa nostra e Stidda.