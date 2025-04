Work in progress per il recupero dell’asilo Esseneto – Importo dei lavori: 1 milione di euro

Condividi

“Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione statica, energetica e funzionale dell’asilo nido “Esseneto” di Agrigento, finanziati con fondi del PNRR dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR). Dopo la realizzazione dell’intercapedine, sono in fase di completamento i lavori di consolidamento strutturale dell’immobile, con il rinforzo di travi e pilastri, il ripristino dei ferri esterni ammalorati e l’avvio della ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

L’immobile, chiuso per anni a causa di problematiche geotecniche, è ormai sulla via del completo recupero. I lavori saranno conclusi entro il 2025, con un significativo impatto per la comunità di Agrigento e per tutte le famiglie. I bambini avranno finalmente un asilo sicuro, moderno e accogliente, in linea con gli standard più elevati di qualità e sostenibilità. Questo intervento rappresenta un importante passo verso la valorizzazione dei nostri spazi educativi, con l’obiettivo di offrire un ambiente che favorisca la crescita e il benessere delle nuove generazioni”.

Lo dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Gerlando Principato.