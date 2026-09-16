Wiliam Giacalone “interroga” Riccobene

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Sul presupposto che l’assessore al ramo Giuseppe Riccobene, ha rilasciato note alla stampa con le quali anticipava la volontà di chiedere attraverso AICA un parere legale su ciò che possa essere definito servizio complementare nella distribuzione dell’acqua ai cittadini e soprattutto di definire l’oggetto delle competenze di AICA nella distribuzione dell’acqua rispetto a ciò che è stato consegnato, cioè reti, fonti, impianti e utenze.

considerato che il Consiglio Comunale ha potere di indirizzo nei confronti dell’amministrazione anche attraverso le mozioni di indirizzo.

Si chiede di conoscere quale sia l’attività posta in essere dall’assessore al ramo al fine di sollecitare o procurare il richiesto parere legale e, in caso di inerzia, si chiede di conoscere quali siano le cause per le quali non è stato richiesto il chiarimento.

Lo dichiara il consigliere comunale di Forza Azzurri Wilam Giacalone