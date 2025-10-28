“Vuoi essere assunto alle Poste? Paga”

Condividi

Lo scorso 10 dicembre il Tribunale di Sciacca ha condannato a 1 anno di reclusione e 600 euro di multa Alfonso Caruana, 48 anni, di Ribera, ex impiegato postale, imputato di truffa allorchè avrebbe promesso false assunzioni alle Poste in cambio di denaro. Ebbene adesso, nell’ambito di un altro procedimento per altre ipotesi di reato dello stesso genere, la Procura di Sciacca ha invocato la condanna di Caruana a 8 anni di reclusione, allorchè sarebbe stato il promotore di un’associazione a delinquere finalizzata alle truffe. Nell’arco di soli tre mesi avrebbero truffato almeno sei persone, tutte originarie della provincia di Palermo, ricavando 45.000 euro. Il pubblico ministero, Michele Marrone, ha invocato la condanna ad 1 anno e 6 mesi a carico di Pasqualina Serpico, 52 anni, di Castelvetrano. Altri due imputati sono stati già giudicati in abbreviato e condannati a 1 anno e 6 mesi e l’altro a 1 anno e 8 mesi. Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno sequestrato anche falsi contratti di assunzione con tanto di sigle sindacali, e carte postepay per accreditare i soldi frutto delle truffe.