Precipita nel vuoto, morta. Indagini in corso

E’ morta in ospedale a Vienna dopo due giorni di agonia l’hostess palermitana precipitata dal proprio appartamento. Indagini in corso.

Aurora Maniscalco, 24 anni, di Palermo, è morta a Vienna dopo due giorni di agonia. E’ precipitata dal terzo piano di una palazzina, durante la notte tra sabato e domenica, intorno all’una, ed è deceduta alle tre del pomeriggio di ieri, lunedì dopo essere stata ricoverata in ospedale. Da tre anni è stata in Austria. Lei, hostess, ha lavorato per la compagnia Lauda Air. Insieme a lei, in casa, la notte della caduta nel vuoto, è stato il suo fidanzato, 27 anni, palermitano, assistente di volo in un’altra compagnia aerea, già ascoltato dagli investigatori.

La cugina di lei, Federica Bevilacqua, si dispera: “Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata. Mio zio si trova già a Vienna da ieri. E’ stato chiamato domenica mattina dall’ospedale viennese che lo ha informato di quanto accaduto. I medici hanno sin da subito premesso che la situazione era molto grave”. Il padre di Aurora Maniscalco è Francesco Paolo, e lavora a Rimini, per un’azienda privata.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)