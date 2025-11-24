“Voci di donne”, domani alle 10,00 ad Aragona, Teatro Armonia

Si intitola “Voci di donne” l’evento in programma domani alle ore 10.00 presso il teatro Armonia di Aragona , in occasione della giornata per la eliminazione della violenza contro le donne, con gli interventi artistici di Lia Cipolla e moderato dalla giornalista Margherita Trupiano.

Sul palco si alterneranno momenti di forte coinvolgimento emotivo recitati dalla Cipolla e riflessioni e testimonianze di specialisti che interverranno sul tema.

Un confronto che vedrà il saluto del Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, e gli interventi di Tania Sallì psicologa, Giusi Caramazza del Centro antiviolenza Telefono Aiuto, Anita Castellano Presidente del CAV di Aragona, Aurora Augello critico letterario e scrittrice, Daniele Di Campli Comandante della Compagnia dei CC di Canicattì, Doroteo Farruggia del Seus118 e Don Angelo Chillura Arciprete di Aragona.

