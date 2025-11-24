“Voci di donne”, domani alle 10,00 ad Aragona, Teatro Armonia

Condividi

Visualizzazioni 91

Si intitola “Voci di donne” l’evento in programma domani alle ore 10.00 presso il teatro Armonia di Aragona , in occasione della giornata per la eliminazione della violenza contro le donne, con gli interventi artistici di Lia Cipolla e moderato dalla giornalista Margherita Trupiano.

Sul palco si alterneranno momenti di forte coinvolgimento emotivo recitati dalla Cipolla e riflessioni e testimonianze di specialisti che interverranno sul tema.

Un confronto che vedrà il saluto del Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, e gli interventi di Tania Sallì psicologa, Giusi Caramazza del Centro antiviolenza Telefono Aiuto, Anita Castellano Presidente del CAV di Aragona, Aurora Augello critico letterario e scrittrice, Daniele Di Campli Comandante della Compagnia dei CC di Canicattì, Doroteo Farruggia del Seus118 e Don Angelo Chillura Arciprete di Aragona.