Visita al Comune di Palma di Montechiaro del Vescovo Alessandro Damiano

Visita del Vescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano a Palma di Montechiaro. A fare gli onori di casa il sindaco palmese, Stefano Castellino, alla presenza di tutti i parroci che operano nella comuunità palmese, una delegazione dei dipendenti comunali, i dirigenti del Comune e la presidente della Fondazione Tomasi, Letizia Pace. L’incontro si è svolto a Palazzo ducale dove il Vescovo è rimasto favorevolmente sorpreso da come la struttura è tenuta. Castellino ha raccontato al massimo rappresentante della Chiesa agrigentina, il suo operato per riportare il Palazzo della famiglia Tomasi agli antichi splendori. “Un luogo – ha detto il sindaco – dove si è tornati a respirare a 360 gradi la cultura con la C maiuscola”.