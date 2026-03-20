Violenze sessuali su minore: inflitti 17 anni di carcere

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A Palermo un pensionato di 70 anni è stato condannato a 17 anni di carcere perché avrebbe compiuto violenze sessuali per cinque anni su una bambina di 8 anni che poi a 13 anni ha raccontato alla madre ciò che sarebbe accaduto quando lei si recava a casa di parenti nel Palermitano. Colui che avrebbe abusato di lei, e che è stato condannato anche al pagamento di un risarcimento di 100.000 euro alla famiglia della vittima, è il compagno della zia materna.