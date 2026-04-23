Violenza sull’anziana nonna per ottenere soldi: arrestato un 26enne

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Un giovane di 26 anni residente a Palma di Montechiaro è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della nonna ottantenne.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo avrebbe sottoposto l’anziana a continue pressioni, minacce e aggressioni fisiche per costringerla a consegnargli denaro. I soldi, stando all’accusa, sarebbero stati utilizzati per acquistare sostanze stupefacenti.

La situazione, andata avanti per diverso tempo, ha spinto la donna – ormai provata dalle violenze – a rivolgersi alle autorità e denunciare quanto stava accadendo.

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini ha disposto nei confronti del 26enne la misura della custodia cautelare in carcere.

Nei prossimi giorni il giovane comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.