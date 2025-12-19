Violenza su un bambino di 11 anni nel Palermitano: indagini in corso

Condividi

Un grave episodio di violenza sessuale ai danni di un bambino di 11 anni sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. Secondo quanto riportato oggi da Repubblica Palermo, il minore sarebbe stato aggredito fuori dalla scuola da un gruppo di coetanei che frequentano il suo stesso istituto.

La famiglia del bambino ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Dopo il racconto dell’accaduto, il minore è stato accompagnato al pronto soccorso, dove i sanitari hanno attivato i protocolli previsti per le vittime di violenza sessuale. Le visite mediche e gli esami clinici avrebbero riscontrato lesioni compatibili con gli abusi denunciati.

Sull’episodio indaga il Commissariato di Termini Imerese, su delega della Procura per i minorenni di Palermo, guidata dalla procuratrice Claudia Caramanna. Nella giornata di oggi il bambino sarà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di uno psicologo, come previsto dal protocollo del “codice rosso”, a tutela delle vittime più vulnerabili.

Il racconto del minore servirà ad approfondire quanto già riferito dai genitori alle autorità all’inizio della settimana. Secondo quanto emerso finora, la vittima frequenta la stessa scuola dei presunti aggressori, alcuni dei quali sarebbero più grandi di lui. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno dell’istituto scolastico, ma gli investigatori stanno verificando se episodi di violenza o vessazioni possano essersi verificati anche all’interno della scuola.

Un elemento ritenuto centrale dagli inquirenti è la testimonianza del bambino, che una volta rientrato a casa avrebbe raccontato immediatamente alla madre l’incubo appena vissuto. Le indagini proseguono per accertare responsabilità e dinamica dei fatti, nel massimo riserbo e nel rispetto della tutela del minore coinvolto.