Violenza sessuale su una minore di 14 anni: arrestato 18enne

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Un ragazzo di 18 anni di Corleone è stato arrestato dai Carabinieri. Lo scorso febbraio, ancora 17enne, avrebbe violentato una ragazzina di 14 anni conosciuta durante una festa di carnevale. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Palermo, su richiesta della Procura dei minori diretta da Claudia Caramanna. La 14enne sarebbe stata condotta da lui in una strada buia e isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock, è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni.