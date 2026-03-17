Violenza sessuale su minore ad Aragona, invocata conferma condanna

Il sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo, a conclusione della requisitoria, ha invocato la conferma della condanna inflitta in primo grado a 12 anni di reclusione ciascuno a carico di Riccardo Fonte, 67 anni, di Caltanissetta, Bogdan Petru Corcoz, 29 anni, e Vasile Lucian Isache, 32 anni. Un quarto imputato, Cosmin Babiuc Pavel, 32 anni, è irreperibile da tempo. I quattro, giostrai, sono imputati di violenza sessuale su una ragazzina all’epoca di 13 anni che sarebbe stata commessa il 13 maggio del 2015 durante una festa religiosa ad Aragona.
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