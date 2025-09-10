“Violenza sessuale”: medico sospeso dall’incarico

Condividi

Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, in servizio nel sistema pubblico sanitario di Catania, è stato sospeso dall’incarico perché indagato di violenza sessuale. Lui, quando è stato primario di un reparto all’ospedale di Paternò, sfruttando il suo ruolo gerarchico e i condizionamenti derivanti, avrebbe assunto condotte esplicite finalizzate ad ottenere prestazioni sessuale da alcune dipendenti dell’ospedale. Il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza solo per un caso tra quelli contestati dalla Procura. Nel corso delle indagini si sarebbero rivelate utili anche delle video – intercettazioni.