Violenza sessuale a Villa Bellini: altra condanna

E’ stata inflitta la terza condanna nell’ambito dell’inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo commessa il 30 gennaio del 2024 alla Villa Bellini di Catania a danno di una 13enne, violentata innanzi al suo fidanzato di 17 anni. Il Tribunale per i minorenni, a conclusione del giudizio abbreviato, ha inflitto 7 anni e 4 mesi di reclusione a un altro dei sette violentatori egiziani, ancora non maggiorenne alla data del reato. L’imputato, assistito dall’avvocato Michelangelo Mauceri, si è sottoposto all’esame del giudice e ha ammesso di aver abusato dell’adolescente in uno dei bagni del giardino Bellini.