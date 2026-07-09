Violenza di genere e domestica: due arresti tra Ravanusa e Licata per la violazione delle misure cautelari

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Due arresti in poche ore nell’Agrigentino nell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza domestica e di genere. I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno eseguito due distinti provvedimenti nei confronti di persone già sottoposte all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle vittime.

Il primo episodio si è verificato a Ravanusa, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 45 anni. L’uomo, destinatario di una misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi alla moglie convivente, sarebbe stato sorpreso mentre insultava la donna, violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, in attesa della convalida dell’arresto.

Il secondo intervento è stato effettuato a Licata. Qui i Carabinieri hanno arrestato in flagranza differita un giovane di 24 anni del posto, anch’egli già sottoposto al divieto di avvicinamento e all’allontanamento dalla casa familiare nei confronti dei propri genitori.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane si sarebbe presentato durante la notte davanti all’abitazione dei familiari e, dopo essersi visto negare l’ingresso, avrebbe iniziato a rivolgere loro minacce e pesanti insulti. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire rapidamente l’accaduto e di procedere all’arresto.

Anche il 24enne è stato condotto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta alla violenza domestica e di genere, invitando chiunque sia vittima o testimone di episodi di maltrattamenti, minacce o comportamenti persecutori a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine.