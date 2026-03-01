Violento schianto sulla Strada Statale 115 a Sciacca: sei feriti, due in gravi condizioni

Condividi

Un violento incidente stradale ha scosso la notte lungo la Strada Statale 115, in contrada Baiata, a ridosso dell’abitato di Sciacca. Il bilancio è di sei persone ferite, due delle quali in condizioni giudicate serie.

Lo scontro, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria, ha coinvolto tre automobili. L’impatto è stato così forte che uno degli occupanti è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con cesoie e divaricatori per estrarlo in sicurezza dalle lamiere deformate.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure e trasferito i feriti al presidio ospedaliero di Sciacca. Le forze dell’ordine hanno invece provveduto a effettuare i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a regolare la circolazione.

Pesanti le conseguenze sul traffico: la Statale è rimasta completamente chiusa per oltre un’ora, con lunghe code in entrambe le direzioni. Solo successivamente la viabilità è stata ripristinata a senso alternato, ma con rallentamenti prolungati.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al violento impatto.