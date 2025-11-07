Violento pestaggio a Ravanusa: quattro arresti

Condividi

Visualizzazioni 183

A Ravanusa i Carabinieri hanno arrestato quattro indagati a vario titolo di lesioni aggravate in concorso e stalking per un violento pestaggio, anche con un tirapugni, di un 50enne avvenuto, senza un apparente motivo, nella villa comunale lo scorso 12 ottobre. Lo stesso, con traumi e fratture, pochi giorni dopo è stato minacciato di morte se non avesse ritirato la querela. Su ordine del Tribunale di Agrigento, i militari hanno trasferito in carcere: Giovanni Pio Galiano, 22 anni, Giuseppe Galiano, 48 anni, Raffaele Mattia Avarello, 19 anni, e Carmelo Marchese Ragona, 56 anni, tutti di Ravanusa.