Violento incendio a danno di un fienile a Santa Margherita Belice

Nelle campagne di Santa Margherita Belice, in contrada Mariana, un violento incendio è divampato a danno di un capannone adibito a fienile. I Vigili del fuoco hanno lavorato circa sei ore per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione, che adesso indagano al fine di risalire alla causa del rogo, apparentemente dolosa. Sono stati ascoltati i proprietari, di Sambuca di Sicilia, che producono prodotti caseari. Sono state bruciate almeno 300 balle di fieno per un danno stimato in oltre 50.000 euro.